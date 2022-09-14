14.09.2022 09:46 Рита Парфенова

На відновлення енергопостачання Харкову виділили 400 мільйонів

На відновлення критичної інфраструктури Харківської області уряд виділив 400 мільйонів гривень.

Про це на своїй сторінці у «Facebook» повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.



За його словами, з питань енергозабезпечення Харкова пройшла координаційна нарада. У ній взяли участь керівництво Міністерства енергетики України, голова ДСНС України Сергій Крук, Харківський міський голова Ігор Терехов, представники Харківської обласної військової адміністрації та постачальники електроенергії.



У Харків вже направлені додаткові підрозділи ДСНС, вирішується питання забезпечення міста додатковими генераторами енергії.



«Харків - місто-герой, яке демонструє всьому світові свій характер та стійкість. 11 вересня російські війська завдали удару по одній із найбільших ТЕЦ в Україні - Харківській ТЕЦ-5. Більша частина області та міста Харків перебувала без електроенергії. Проблеми з електропостачанням у Харкові є й сьогодні. Місцева влада та відповідні служби напрацювали план повного відновлення електропостачання в місті та працюють над його реалізацією. Держава не залишається осторонь», - наголосив Олексій Чернишов.



Він повідомив, що уряд виділив Харківській області 400 млн грн з резервного фонду Держбюджету на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. Раніше Харківській ОВА вже виділяли кошти на відновлення інфраструктури населених пунктів. На них відновлювальні роботи були проведені майже на 200 об’єктах.

Нагадаємо,в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував, що через повторні обстріли інфраструктурних об'єктів майже цілий день місто було знеструмлене, але завдяки роботі комунальних служб та енергетиків ситуацію стабілізували.