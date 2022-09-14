    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстрілів Харкова протягом ночі не було, - ХОВА
14.09.2022  09:15   Рита Парфенова

Обстрілів Харкова протягом ночі не було, - ХОВА

Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано.


РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 11 вересня, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 – в Куп'янському, 1 – в Чугуївському.

Нагадаємо, троє мешканців Золочівської громади загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.09 Надзвичайні події Харків на ранок 14 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС 12.09 Надзвичайні події Загинула людина під час обстрілу Харкова 12.09 ЖКГ У Харкові йде ремонт будинків, які постраждали від обстрілів окупантів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 