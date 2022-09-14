Обстрілів Харкова протягом ночі не було, - ХОВА

Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 11 вересня, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 – в Куп'янському, 1 – в Чугуївському.
Нагадаємо, троє мешканців Золочівської громади загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.
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Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.
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