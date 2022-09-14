14.09.2022 09:15 Рита Парфенова

Обстрілів Харкова протягом ночі не було, - ХОВА

Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 11 вересня, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені.



За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 – в Куп'янському, 1 – в Чугуївському.

Нагадаємо, троє мешканців Золочівської громади загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.