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14.09.2022  08:35   Рита Парфенова

Військові рф продовжують обстріли Харкова та області (відео)

Противник не припинив ударів по помешканнях мирних громадян та об’єктах цивільної інфраструктури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії інфраструктуру населених пунктів Басове та Куп’янськ.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів, зокрема це Харків, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Нагадуємо, російські окупанти продовжують мародерство на Харківщині.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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