Харків на ранок 14 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 13 по 14 вересня не було пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 вересня.
За добу з 13 по 14 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
Рятувальники 5 разів були задіяні при проведенні аварійно-рятувальних робот та розбору завалів. Роботи проводились на об’єктах критичної інфраструктури, адміністративній будівлі, учбовому закладі, 2-х поверховому житловому будинку в Лозівському, Харківському та Ізюмському районах області та в місті Харкові.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 105 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, троє мешканців Золочівської громади загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.
Комментариев: 0
Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.
влажность:
давление:
ветер: