14.09.2022 08:20 Рита Парфенова

Харків на ранок 14 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 13 по 14 вересня не було пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 вересня.

За добу з 13 по 14 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 0 – спричинених військовими діями.

5 – на аварійно-рятувальні роботи,

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

1 – на ліквідацію наслідків ДТП,

4 – інші виїзди.

Рятувальники 5 разів були задіяні при проведенні аварійно-рятувальних робот та розбору завалів. Роботи проводились на об’єктах критичної інфраструктури, адміністративній будівлі, учбовому закладі, 2-х поверховому житловому будинку в Лозівському, Харківському та Ізюмському районах області та в місті Харкові.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 105 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, троє мешканців Золочівської громади загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.



