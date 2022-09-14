14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.
Саме 14 вересня 1759 року надійшла у продаж найперша настільна гра – англійська забава «Подорож через Європу, або Гра в Географію».
* * *
На 14 вересня (1 вересня за старим стилем) припадає Новоліття, або Слов'янський Новий рік.
Ця дата у православному календарі також вважається першим днем нового церковного року – Початком індикту (індикт – початок візантійського фінансового року, початок нового періоду оподаткування).
1766 – народився Арман Емманюель дю Плессі Рішельє (1766), французький герцог, градоначальник Одеси.
1853 – Туреччина оголосила війну Росії. Почалася Кримська війна.
1871 – розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті – такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).
1929 – футболісти київського «Динамо» провели свій перший міжнародний матч (зі збірною робітників Нижньої Австрії).
1939 – у США у повітря піднімається перший вертоліт Ігоря Сікорського – VS-300. Керує ним сам конструктор, який завжди перший випробувальний політ проводить особисто. Гелікоптери – перше кохання винахідника: з них він починав свою діяльність, коли в 1909-1910 роках ще в Росії сконструював два експериментальні зразки, які так і не піднялися в повітря.
1947 – народився Сем Ніл, новозеландський актор («Парк Юрського періоду», «Тюдори», «Великий Мерлін»).
1952 – народився Микола Гнатюк, український естрадний співак («Малиновий дзвін», «Танець на барабані»).
1959 – народився Мортен Харкет, фронтмен норвезького гурту «A-Ha».
1959 – Це перша посадка на поверхню Місяця космічного апарату. Супутника Землі досягла радянська космічна ракета "Місяць-2".
1983 – народилася Емі Уайнхаус (пом. 23.07.2011), англійська соул-поп співачка.
1995 – у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.
1998 – український гурт «Океан Ельзи» випускає свій дебютний альбом «Там, де нас нема».
1999 – організатори конкурсу «Міс Америка» дозволили брати участь у ньому розлученим жінкам та тим, хто робив аборти.
2003 – Швеція за результатами референдуму відмовилася від переходу на загальноєвропейську грошову одиницю Євро.
2007 – з космодрому Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущено японську АМС Kaguya, призначену для дослідження Місяця.
Іменини відзначають: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.
Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.
14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.
влажность:
давление:
ветер: