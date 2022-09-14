14.09.2022 07:30 Рита Парфенова

14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

14 вересня можна назвати неофіційним Днем народження настільних ігор.

Саме 14 вересня 1759 року надійшла у продаж найперша настільна гра – англійська забава «Подорож через Європу, або Гра в Географію».



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На 14 вересня (1 вересня за старим стилем) припадає Новоліття, або Слов'янський Новий рік.



Ця дата у православному календарі також вважається першим днем ​​нового церковного року – Початком індикту (індикт – початок візантійського фінансового року, початок нового періоду оподаткування).

Також цього дня

1766 – народився Арман Емманюель дю Плессі Рішельє (1766), французький герцог, градоначальник Одеси.



1853 – Туреччина оголосила війну Росії. Почалася Кримська війна.



1871 – розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк – Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті – такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).



1929 – футболісти київського «Динамо» провели свій перший міжнародний матч (зі збірною робітників Нижньої Австрії).



1939 – у США у повітря піднімається перший вертоліт Ігоря Сікорського – VS-300. Керує ним сам конструктор, який завжди перший випробувальний політ проводить особисто. Гелікоптери – перше кохання винахідника: з них він починав свою діяльність, коли в 1909-1910 роках ще в Росії сконструював два експериментальні зразки, які так і не піднялися в повітря.



1947 – народився Сем Ніл, новозеландський актор («Парк Юрського періоду», «Тюдори», «Великий Мерлін»).



1952 – народився Микола Гнатюк, український естрадний співак («Малиновий дзвін», «Танець на барабані»).



1959 – народився Мортен Харкет, фронтмен норвезького гурту «A-Ha».



1959 – Це перша посадка на поверхню Місяця космічного апарату. Супутника Землі досягла радянська космічна ракета "Місяць-2".



1983 – народилася Емі Уайнхаус (пом. 23.07.2011), англійська соул-поп співачка.



1995 – у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.



1998 – український гурт «Океан Ельзи» випускає свій дебютний альбом «Там, де нас нема».



1999 – організатори конкурсу «Міс Америка» дозволили брати участь у ньому розлученим жінкам та тим, хто робив аборти.



2003 – Швеція за результатами референдуму відмовилася від переходу на загальноєвропейську грошову одиницю Євро.



2007 – з космодрому Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущено японську АМС Kaguya, призначену для дослідження Місяця.



Іменини відзначають: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.