12.09.2022 10:47 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 19 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 35 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 019 осіб. Одужало 301 164 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 760 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 27 осіб (із них 19 - мешканці міста Харкова). 5 осіб захворіли у Красноградському, 3 - у Чугуєвському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 вересня.