Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 19 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 35 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 309 019 осіб. Одужало 301 164 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 760 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
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