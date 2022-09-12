12.09.2022 09:59 Рита Парфенова

У Харківській області ворог кидає позиції та вивозить награбоване до росії

Сили оборони продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській області. В ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Ця тенденція зберігається.

Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області.



Також повідомляється, що протягом доби на Харківському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Костянтинівка, Уди.