    
Главная Новини Харкова Армія У Харківській області ворог кидає позиції та вивозить награбоване до росії
12.09.2022  09:59   Рита Парфенова

У Харківській області ворог кидає позиції та вивозить награбоване до росії

Сили оборони продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.


 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській області. В ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Ця тенденція зберігається.

Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області.

Також повідомляється, що протягом доби на Харківському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Костянтинівка, Уди.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 Армія Триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області, - Генштаб (відео) 09.09 Армія ЗСУ просунулись на 50 кілометрів у Харківському напрямку, - Генштаб 07.09 Армія Приватні підрозділи окупантів несуть великі втрати в Харківській області (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 