У Харківській області ворог кидає позиції та вивозить награбоване до росії

Сили оборони продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів.
Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області.
Також повідомляється, що протягом доби на Харківському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Костянтинівка, Уди.
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