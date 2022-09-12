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12.09.2022  09:37   Рита Парфенова

Наслідки ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова вночі 12 вересня (фото)

Опівночі російська армія випустила дві ракети по Новобаварському району м. Харкова.

Наслідки ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова вночі 12 вересня (фото)

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Одна з ракета влучила у дах житлового будинку, поранено 56-річну жінку.

Інша ракета влучила на територію нежитлової будівлі, що призвело до її часткового руйнування. Внаслідок обстрілу утворилась воронка діаметром 9 метрів та глибиною 3,5 метри.

Наслідки ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова вночі 12 вересня (фото)

Попередньо, окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Нагадаємо, повідомлялося, що внаслідок влучення ракети в житловий будинок у Новобаварському районі загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень.

Наслідки ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова вночі 12 вересня (фото)

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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