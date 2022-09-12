12.09.2022 09:37 Рита Парфенова

Наслідки ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова вночі 12 вересня (фото)

Опівночі російська армія випустила дві ракети по Новобаварському району м. Харкова.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Одна з ракета влучила у дах житлового будинку, поранено 56-річну жінку.



Інша ракета влучила на територію нежитлової будівлі, що призвело до її часткового руйнування. Внаслідок обстрілу утворилась воронка діаметром 9 метрів та глибиною 3,5 метри.





Попередньо, окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.



Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Нагадаємо, повідомлялося, що внаслідок влучення ракети в житловий будинок у Новобаварському районі загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень.