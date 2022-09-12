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12.09.2022  09:05   Рита Парфенова

Водо- та енергопостачання у Харківській області відновлені на 80%, - Синєгубов

Енергетики Харківської області продовжують працювати над відновленням інфрастуруктури регіону.

відновлення електроенергії

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 7 вересня, передає РЕДПОСТ.

Близько 20:00 11 вересня ворог завдав ракетний ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Холодногірському району Харкові та Чугуївському районі області.

Внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня військові рф крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та передмістя.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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