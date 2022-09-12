12.09.2022 09:05 Рита Парфенова

Водо- та енергопостачання у Харківській області відновлені на 80%, - Синєгубов

Енергетики Харківської області продовжують працювати над відновленням інфрастуруктури регіону.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 7 вересня, передає РЕДПОСТ.

Близько 20:00 11 вересня ворог завдав ракетний ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Холодногірському району Харкові та Чугуївському районі області.



Внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня військові рф крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та передмістя.