12.09.2022 08:33 Рита Парфенова

Рятівники розповіли, як гасили пожежу на ТЕЦ після ракетного удару по Харкову (фото)

Увечері 11 вересня військові рф крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та передмістя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 12 вересня.

Близько 20:00 рашиські окупанти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні.





Виникла пожежа в обладнанні об'єкту та в адміністративній будівлі, котра до того ж зазнала сильних руйнацій. Загинуло 2 працівників.





На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала понад 1000 кв.м. В роботах з ліквідації наслідків ворожого удару приймало участь 12 оперативних підрозділів #ДСНС на автоцистернах, фахівці військово-цивільної адміністрації, комунальні та аварійні служби.





На гасіння вогню вогнеборці подали 9 водяних та 2 пінних стволи.





Одночасно з цим ракетного удару зазнав подібний об'єкт в Чугуївському районі області на території Слобожанської громади. Площа тамтешньої пожежі склала 70 кв.м. 2 особи зазнали поранень. Ліквідація вогню відбулась о 22:15.

Нагадаємо, за ніч комунальні служби ліквідували наслідки ракетних ударів та повернули до Харкова електро- та водопостачання.