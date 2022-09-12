12.09.2022 08:21 Рита Парфенова

У Харкові ворожою ракетою знищений житловий будинок, є загиблий та постраждалі

Близько опівночі з 11 на 12 версня військові рф здійснили ракетний удар по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 12 вересня.

Одна з ракет влучила у триповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, який зазнав руйнувань. Загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень. Пожежі не було.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. На одному з них загинув чоловік - працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи другого працівника. На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.