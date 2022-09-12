    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові ворожою ракетою знищений житловий будинок, є загиблий та постраждалі
12.09.2022  08:21   Рита Парфенова

У Харкові ворожою ракетою знищений житловий будинок, є загиблий та постраждалі

Близько опівночі з 11 на 12 версня військові рф здійснили ракетний удар по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 12 вересня.

Одна з ракет влучила у триповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, який зазнав руйнувань. Загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень. Пожежі не було.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. На одному з них загинув чоловік - працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи другого працівника. На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.09 Надзвичайні події Рятівники розповіли, як гасили пожежу на ТЕЦ після ракетного удару по Харкову (фото) 11.09 Надзвичайні події У Харкові гасили пожежі після обстрілів двох районів міста (фото) 11.09 Надзвичайні події Харків на ранок 11 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 