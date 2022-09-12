12.09.2022 08:01 Рита Парфенова

Електрику в Харкові відновлено. Ігор Терехов подякував комунальникам

За ніч комунальні служби ліквідували наслідки ракетних ударів та повернули до Харкова електро- та водопостачання.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.

«Спасибо всем, кто в эту тяжелейшую для Харькова ночь сделал все возможное для скорейшей нормализации жизни города - тушил пожары, восстанавливал электро- и водоснабжение. Вы - герои!!!», – написав Ігор Терехов.



Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.



Нагадаємо, ввечері 11 вересня двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. На одному з них загинув чоловік - працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи другого працівника. На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.