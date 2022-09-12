Електрику в Харкові відновлено. Ігор Терехов подякував комунальникам

За ніч комунальні служби ліквідували наслідки ракетних ударів та повернули до Харкова електро- та водопостачання.
«Спасибо всем, кто в эту тяжелейшую для Харькова ночь сделал все возможное для скорейшей нормализации жизни города - тушил пожары, восстанавливал электро- и водоснабжение. Вы - герои!!!», – написав Ігор Терехов.
Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, ввечері 11 вересня двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. На одному з них загинув чоловік - працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи другого працівника. На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.
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