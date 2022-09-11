11.09.2022 11:06 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 34 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 53 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 984 особи. Одужало 301 138 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 751 особа. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 40 осіб (із них 34 - мешканці міста Харкова). 9 осіб захворіли у Лозівському, 3 - у Красноградському, 1 - у Чугуєвському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 вересня.