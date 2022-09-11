Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 34 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 53 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 984 особи. Одужало 301 138 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 751 особа. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
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