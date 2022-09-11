Зеленський розповів про звільнення двох селищ на Харківщині

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.
Про звільнення населених пунктів Харківської області Президент України Володимир Зеленський розповів у своєму офіціальному телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.
Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.
Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!», – написав він.
Нагадаємо, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території.
Комментариев: 0
Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – сьогодні оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Успіх принесе тверда позиція у переговорах та суперечках.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Сьогодні Україна відзначає два «ковзні» свята – День танкіста та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
влажность:
давление:
ветер: