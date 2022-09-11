11.09.2022 10:07 Рита Парфенова

Зеленський розповів про звільнення двох селищ на Харківщині

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.

Про звільнення населених пунктів Харківської області Президент України Володимир Зеленський розповів у своєму офіціальному телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.



«Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.



Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.



Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!», – написав він.

Нагадаємо, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території.