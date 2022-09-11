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11.09.2022  10:07   Рита Парфенова

Зеленський розповів про звільнення двох селищ на Харківщині

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині

Про звільнення населених пунктів Харківської області Президент України Володимир Зеленський розповів у своєму офіціальному телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.

Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас.

Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!», – написав він.

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині

Нагадаємо, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території.

Источник:   Zelenskiy / Official
 Тэги:  владимир зеленскуий, деоккупация, харьков, агрессия россии
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