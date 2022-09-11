11.09.2022 09:36 Рита Парфенова

Вночі обстрілів Харкова не було - ХОВА

Ворог завдав ракетного удару по місту Дергачі.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 11 вересня, передає РЕДПОСТ.

«Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано. Близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Дергачі».



За словами Синєгубова, під час ракетного удару по Даргачах пошкоджено 4-поверхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.



Протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.



Внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова загинув 43-річний чоловік, госпіталізовані з пораненнями ще 4 цивільних.



В Чугуївському районі протягом минулої доби поранення отримали 2 людей. В Ізюмському районі 1 поранений. Ще 2 людей госпіталізовані в Куп'янському районі.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня ворог здійснив обстріл з РСЗВ Холодногірського та Шевченківського районів Харкова.



