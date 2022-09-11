    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові гасили пожежі після обстрілів двох районів міста (фото)
11.09.2022  09:16   Рита Парфенова

У Харкові гасили пожежі після обстрілів двох районів міста (фото)

Увечері 10 вересня ворог здійснив обстріл з РСЗВ Холодногірського та Шевченківського районів Харкова.

Пожежа 10 вересня в Холодногірському районі Харкова

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ДУ ДСНС, близько 18:30 ворог завдав потужного артилерійського удару по приватному сектору Холодногірського району Харкова.

Рятувальники виїхали на виклики за троьома адресами. У двох випадках трапились пожежі: горів приватний двоповерховий будинок та літня кухня, де постраждали 2 особи.

Пожежа 10 вересня в Холодногірському районі Харкова

За третьою адресою виявлено пошкодження, загиблу людину, пожежі не було. 8 оперативних підрозділів ДСНС боролись з цими пожежами. Під час роботи окупанти не припиняли обстріли.

О 21:02 рятувальники ліквідували останній осередок вогню. Та вже за кілька хвилин виїхали на ліквідацію третьої пожежі в цьому районі.

Пожежа 10 вересня в Холодногірському районі Харкова

Також ударам артилерії піддався і Шевченківський район Харкова. Снаряди також влучити у приватний сектор, пошкодивши 3 домоволодіння. Обійшлося без пожеж.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною десяти пожеж у Харкові та області за добу з 10 по 11 вересня.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 Надзвичайні події Харків на ранок 11 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС 10.09 Надзвичайні події Харків на ранок 10 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС 09.09 Надзвичайні події Харків на ранок 9 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 