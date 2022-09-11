11.09.2022 09:16 Рита Парфенова

У Харкові гасили пожежі після обстрілів двох районів міста (фото)

Увечері 10 вересня ворог здійснив обстріл з РСЗВ Холодногірського та Шевченківського районів Харкова.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ДУ ДСНС, близько 18:30 ворог завдав потужного артилерійського удару по приватному сектору Холодногірського району Харкова.



Рятувальники виїхали на виклики за троьома адресами. У двох випадках трапились пожежі: горів приватний двоповерховий будинок та літня кухня, де постраждали 2 особи.





За третьою адресою виявлено пошкодження, загиблу людину, пожежі не було. 8 оперативних підрозділів ДСНС боролись з цими пожежами. Під час роботи окупанти не припиняли обстріли.



О 21:02 рятувальники ліквідували останній осередок вогню. Та вже за кілька хвилин виїхали на ліквідацію третьої пожежі в цьому районі.





Також ударам артилерії піддався і Шевченківський район Харкова. Снаряди також влучити у приватний сектор, пошкодивши 3 домоволодіння. Обійшлося без пожеж.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною десяти пожеж у Харкові та області за добу з 10 по 11 вересня.