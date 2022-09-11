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11.09.2022  08:46   Рита Парфенова

Харків на ранок 11 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною десяти пожеж у Харкові та області за добу з 10 по 11 вересня.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 11 вересня.

Три пожежі, що виникли з причини ворожих обстрілів, сталися у Холодногірському районі Харкова. Решта - в області:

  • 2 - у Харківському;
  • 2 - у Чугуївському;
  • 1 - в Ізюмському;
  • 1 - в Богодухівському;
  • 1 - у Куп'янському районах області.

Горіли об'єкти агропромислового комплексу, приватні маєтки, адміністративні будівлі, екосистеми.

Загалом за добу з 10 по 11 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

  • 13 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 10 – спричинених військовими діями.
  • 4 – на аварійно-рятувальні роботи,
  • 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
  • 1 – на ліквідацію наслідків ДТП,
  • 6 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 144 ворожих вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня ворог здійснив обстріл з РСЗВ Холодногірського та Шевченківського районів Харкова.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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