11.09.2022 08:46 Рита Парфенова

Харків на ранок 11 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною десяти пожеж у Харкові та області за добу з 10 по 11 вересня.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 11 вересня.

Три пожежі, що виникли з причини ворожих обстрілів, сталися у Холодногірському районі Харкова. Решта - в області:

2 - у Харківському;

2 - у Чугуївському;

1 - в Ізюмському;

1 - в Богодухівському;

1 - у Куп'янському районах області.

Горіли об'єкти агропромислового комплексу, приватні маєтки, адміністративні будівлі, екосистеми.



Загалом за добу з 10 по 11 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 10 – спричинених військовими діями.

4 – на аварійно-рятувальні роботи,

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

1 – на ліквідацію наслідків ДТП,

6 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 144 ворожих вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня ворог здійснив обстріл з РСЗВ Холодногірського та Шевченківського районів Харкова.