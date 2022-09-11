Харків на ранок 11 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною десяти пожеж у Харкові та області за добу з 10 по 11 вересня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 11 вересня.
Три пожежі, що виникли з причини ворожих обстрілів, сталися у Холодногірському районі Харкова. Решта - в області:
Горіли об'єкти агропромислового комплексу, приватні маєтки, адміністративні будівлі, екосистеми.
Загалом за добу з 10 по 11 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 144 ворожих вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, ввечері 10 вересня ворог здійснив обстріл з РСЗВ Холодногірського та Шевченківського районів Харкова.
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