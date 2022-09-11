Триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області, - Генштаб (відео)

За останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території.
Незважачи на це, на Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;
Противник продовжує зазнавати втрат. На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також, відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку. За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів.
Через значні втрати в живій силі, російські загарбники планують провести так звану “мобілізацію” чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти.
У відповідь на успішні дії Збройних Сил України російські загарбники проводять “контрзаходи”. В населених пунктах, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ.
В той же час Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.
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