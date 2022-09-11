11.09.2022 07:30 Рита Парфенова

11 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні Україна відзначає два «ковзні» свята – День танкіста та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Другої неділі вересня танкісти України відзначають своє професійне свято – День танкіста.



Свято було започатковано у серпні 1997 року Указом Президента на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ та танкобудівників України, враховуючи їхні заслуги у роки Другої світової війни та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України на кращих традиціях попередніх поколінь.



До складу механізованих та танкових військ Сухопутних військ України входять механізований полк, механізовані та танкові бригади.



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День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначається в Україні щороку другої неділі вересня з 1993 року.



Україна має давні традиції у сфері видобутку та використання нафти та природного газу. Промисловий видобуток нафти в Україні почався у 18 столітті, і вже 1909 року в Прикарпатті видобувало 2 мільйони тонн нафти. Газова промисловість бере свій початок із введення в експлуатацію Дашавського газового родовища та будівництва першого газопроводу Дашава – Стрий у 1924 році.



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Православні сьогодні відзначають Усікнення голови Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. У давнину цей день відзначали постом.



У цей час не дозволялося їсти нічого круглого: ні варити капусту з круглого качана, ні зрізати головки маку, ні копати бульби картоплі, ні рвати яблука.



11 вересня було заборонено їсти м'ясо і брати до рук будь-який предмет, що нагадує формою меч. Хліб нарізався наперед, щоб потім не ламати його руками.



На Івана Пісного було прийнято прибирати ріпу. «Ріпне свято» відзначали скромно: без пісень і без застіль, натомість обдаровували пісною їжею жебраків та мандрівників.



Також було прийнято поминати всіх воїнів, які загинули в битвах.



За народним календарем з 11 вересня починається Бабине літо, яке триватиме до 22 вересня.

Також цього дня

В 1862 народився О. Генрі (справжнє ім'я Вільям Сідні Портер), американський письменник, великий майстер сюжетної логічної петлі.



1864 – народився Павло Грабовський, український письменник, поет («Пролісок», «З Півночі», «Кобза»).



1888 – на відкритті промислової виставки в Торонто зроблено перший у світі запис людського голосу.



1927 – землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії; саме цей землетрус потрапив у сюжет роману «Дванадцять стільців».



1940 – народився Браян Де Пальма, американський кінорежисер («Обличчя зі шрамом», «Недоторканні», «Керрі», «Шлях Карліто», «Місія: нездійсненна»).



1943 – створено державний український хор імені Г. Верьовки.



1944 – Друга світова війна: американські підрозділи першими із військ країн антигітлерівської коаліції вступають на територію Німеччини.



1946 – проведено перший успішний сеанс мобільного телефонного зв'язку.



1952 – відбулася прем'єра Шостої симфонії С. Прокоф'єва.



1962 - "Бітлз" завершили запис свого першого синглу "Love Me Do/P.S I Love You".



1965 – народився Мобі (справжнє ім'я Річард Мелвілл Холл), американський музикант, представник сучасної рок-поп-сцени. У генеалогічному дереві його, до речі, був присутній сам Генрі Мелвілл, автор роману «Мобі Дік». Звідси, власне, співаком і було взято псевдонім.



1978 – народилася Ін-Грід (справжнє ім'я – Інгрід Альберіні), італійська співачка, композитор, аранжувальник.



1993 – у Києві відкрито пам'ятний знак жертвам голодомору.



1997 – Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.



2001 - український літак Ан-225 "Мрія" встановив світовий рекорд вантажопідйомності, піднявши в небо взвод українських танків.



2001 – у хмарочоси Світового торговельного центру в Нью-Йорку врізалися два літаки, керовані терористами. Внаслідок чого обидві вежі обрушилися, викликавши серйозні руйнування прилеглих будівель. Третій літак було направлено до будівлі Пентагону. Четвертий розбився у штаті Пенсільванія. Крім 19 терористів, внаслідок атак загинуло понад три тисячі людей, близько шести тисяч було поранено, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами. Також катастрофа забрала життя пожежників та поліцейських, завдяки зусиллям яких вдалося врятувати близько 30 тисяч людей.



2012 – розпочалися акції протесту в ісламських країнах у зв'язку з показом фільму «Невинність мусульман».



2015 – баштовий кран упав на мечеть Аль-Харам у Мецці та задавив на смерть 107 людей.



Іменини відзначають: Ганна, Іван.