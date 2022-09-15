У Генштабі розповіли, куди поділися російські війська з-під Харкова

З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях.
В той же час, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил російської федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.
Нагадаємо, за минулу добу на Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів та артилерії інфраструктуру в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ.
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День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
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