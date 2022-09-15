15.09.2022 09:54 Рита Парфенова

У Генштабі розповіли, куди поділися російські війська з-під Харкова

З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Для цієї мети окупанти переміщують залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

В той же час, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил російської федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Нагадаємо, за минулу добу на Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів та артилерії інфраструктуру в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ.