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15.09.2022  09:54   Рита Парфенова

У Генштабі розповіли, куди поділися російські війська з-під Харкова

З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях.

война в Украине
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Для цієї мети окупанти переміщують залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

В той же час, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил російської федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Нагадаємо, за минулу добу на Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів та артилерії інфраструктуру в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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