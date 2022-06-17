ВСУ уничтожили буксир российского флота с ТОР на борту

Вражеский буксир черноморского флота "василий бех" уничтожен ракетным ударом
Об уничтожении буксира черноморского флота россии «василий бех» сообщили ВМС ВСУ на своей странице в Facebook, передает РЕДПОСТ.
Буксир транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личного состава черноморского флота. «Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морским Силам Украины ВС Украины демилитаризовать российских захватчиков», – отметили в ВМС ВСУ.
Справка: Построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир «василий бех» водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота РФ в 2017 году.
ЗРК "ТОР" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Приблизительная стоимость 25 млн долларов.
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