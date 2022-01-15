15.01.2022 17:10 Виталий Хиневич

Отечественная авиакомпания прекратила все перелеты: что будет с купленными билетами

Авиаперевозчик заявил про приостановку всех рейсов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Униан».

Сообщается, что украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, развивающая внутренние перелеты, заявила об приостановлении всех полетов.

Компания информирует, что поставка новых самолетов задерживается, а на уже полученных воздушных бортах АН-148 необходимо провести плановый технический осмотр.

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Air Ocean Airlines обещает пассажирам, которые купили билеты на рейсы, вернуть деньги. Граждане, которые захотят перенести поездку на другую дату, получать 50% скидки на покупку следующего билета.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение с Израилем.