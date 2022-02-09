09.02.2022 14:59

Коронавирус: кофе опасен для переболевших омикроном - мнение эксперта

Невролог посоветовал заменить кофе чаем.

Как сообщает РЕДПОСТ , невролог Игорь Мацокин обратил внимание переболевших омикроном, что после болезни необходимо серьезно ограничить употребление стимуляторов. В частности, кофеина, так как последний истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в организме. Между тем АТФ играет важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенного COVID-19 ее и так очень мало.

Кроме того, медик подчеркнул, что кофеин обезвоживает организм, что приводит к повышению свертываемости крови и снижает в ней уровень различных микроэлементов. Это вредно для сердца и сердечно-сосудистой системы.

Поэтому он посоветовал заменить кофе некрепким белым или зеленым чаем.