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09.02.2022  14:59   

Коронавирус: кофе опасен для переболевших омикроном - мнение эксперта

Невролог посоветовал заменить кофе чаем.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, невролог Игорь Мацокин обратил  внимание переболевших омикроном, что после болезни необходимо серьезно ограничить употребление стимуляторов. В частности, кофеина, так как последний истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в организме. Между тем АТФ играет важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенного COVID-19 ее и так очень мало.
 
 
Кроме того, медик подчеркнул, что кофеин обезвоживает организм, что приводит к повышению свертываемости крови и снижает в ней уровень различных микроэлементов. Это вредно для сердца и сердечно-сосудистой системы.
 
Поэтому он посоветовал заменить кофе некрепким белым или зеленым чаем.
 
Напоним, ране мы писали, как стоит питаться при коронавирусе, не вредя себе.
 
Тэги:  коронавирус, кофе, харьков
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