12.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 12 и 13 февраля

В выходные, 12-13 февраля, в Харькове предполагается постепенное снижение температуры вследствие поступления прохладного воздуха из Скандинавии.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 12 февраля, облачная погода продержится весь день. Ночью небольшие, днем ​​умеренные осадки (мокрый снег, местами с дождем). Ночью слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток около 0°С (температура комфорта -4°С).



В воскресенье, 13 февраля, утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5°...-10°С, днем -2°...+3°С (температура комфорта -3°С).



Вероятность магнитных бурь: 15%. Практически все выходные геомагнитный фон будет находиться в пределах нормы, но с вечера воскресенья, 13 февраля, атмосфера будет возбуждена. Это станет начало очередной магнитной бури.