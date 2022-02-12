12.02.2022 07:00

Гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Овна накопились какие-то проблемы, отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ему бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы – Телец все равно сделает по-своему. Сам же Телец при этом может быть на удивление щедр на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Телец не настроен и любые разногласия готов спокойно пережить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Во всем, что касается денег и чувств, Близнецы будут хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды как раз к этому и склоняют), и дела у Близнецов в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате – главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Раки, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Рак способен легко склонить на свою сторону.

Лев (24 июля – 23 августа)

Кто-то непременно попытается манипулировать Львом. При этом сделано это будет весьма изящно – Лев может даже не заметить, как окажется под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово «нет».

Дева (24 августа – 23 сентября)

Весь день Деве будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Деве останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор не приветствуется.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что они не смогут удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно подобные инициативы Весов могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Дела у Скорпиона обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Скорпиона проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может наглядно убедиться, что жизнь – это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Стрельца не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом шансов мало.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Этот день обещает щедро наполнить Козерога позитивной, созидательной энергией! Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Козерог вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Козерог способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно у Водолея достигнет апогея его избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Водолей рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Судьба готова предоставить Рыбам едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Рыбы не сумели бы изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Рыбам, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.