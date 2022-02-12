12.02.2022 18:05 Екатерина Стрельцова

"Готовы к развитию любых событий": Ирина Венедиктова прокомментировала угрозу российского вторжения

Генеральный прокурор пообщалась с журналистами, в частности и про военно-политическую ситуацию в Украине.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Ирина Венедиктова, комментируя возможную угрозу вторжения в Украину, отмечает, что сейчас все профильные службы делают необходимое, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации в стране. Генеральный прокурор отметила, что это видно исходя из дипломатического корпуса, секретаря СНБО, президента Украины Владимира Зеленского и профильных министров.

"Я живу в Киеве, мои дети проживают на два города: в Киеве и в Харькове. Мы никуда не выезжаем - это я говорю как гражданка. Как генеральный прокурор - я лично, мои заместители, все сотрудники работают в штатном режиме. И это нормальная история, когда руководители правоохранительных органов готовы к развитию любых событий. Странно, что раньше об этом никак не беспокоились", - заявила Ирина Венедиктова.

Сейчас же, подчёркивает генеральный прокурор, украинцам нужно сохранять спокойствие.

"Мне кажется, что сейчас все граждане Украины понимают, чувствуют, что ситуация может быть разная. И все к этому сознательно готовы. Но никто никуда не выезжает, все на месте", - отметила Ирина Венедиктова.

Напомним, 11 февраля Харьков впервые принял заседание Конгресса местных и региональных властей, а также заседание СНБО.