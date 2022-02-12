12.02.2022 10:15 Виталий Хиневич

Впервые в Харькове прошло заседание Конгресса местных и региональных властей

11 февраля Харьков впервые принял заседание Конгресса местных и региональных властей, а также заседание СНБО.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Игоря Терехова.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что заседание Конгресса в Харькове, это проявление поддержки со стороны центральной власти и коллег с регионов.

«Лично для меня самый важный результат этой встречи - надежда на успешное будущее наших с вами амбициозных проектов. "Зеленого каркаса", благодаря которому Харьков станет городом парков и зон отдыха. Ледовой арены, где будут заниматься не только профессионалы, но и все, кто обожает спорт. Океанариума, который сделает наш и так уникальный зоопарк еще лучше. Эти проекты, и особенно строительство многоуровневой развязки на Салтовку, рассчитываю, станут частью проекта "Велике будівництво". Харьков готов софинансировать, строить, обновлять»,- отметил Игорь Терехов.

Кроме этого, городской голова отметил, что Харьков всегда был, есть и будет форпостом защиты государственности.