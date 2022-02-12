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12.02.2022  10:15   Виталий Хиневич

Впервые в Харькове прошло заседание Конгресса местных и региональных властей

11 февраля Харьков впервые принял заседание Конгресса местных и региональных властей, а также заседание СНБО.

Игорь Терехов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Игоря Терехова.
 
Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что заседание Конгресса в Харькове, это проявление поддержки со стороны центральной власти и коллег с регионов. 
 
«Лично для меня самый важный результат этой встречи - надежда на успешное будущее наших с вами амбициозных проектов. "Зеленого каркаса", благодаря которому Харьков станет городом парков и зон отдыха. Ледовой арены, где будут заниматься не только профессионалы, но и все, кто обожает спорт. Океанариума, который сделает наш и так уникальный зоопарк еще лучше. Эти проекты, и особенно строительство многоуровневой развязки на Салтовку, рассчитываю, станут частью проекта "Велике будівництво". Харьков готов софинансировать, строить, обновлять»,- отметил Игорь Терехов.
 
Кроме этого, городской голова отметил, что Харьков всегда был, есть и будет форпостом защиты государственности.
 
Напомним, Игорь Терехов презентовал Зеленскому амбициозные городские проекты.
 
Источник:   Игорь Терехов
 Тэги:  заседание конгресса, игорь терехов, харьков
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