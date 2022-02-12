12.02.2022 18:22 Евгений Клочко

На Салтовке мужчина выпал из окна многоэтажки: подробности от правоохранителей

Инцидент произошел в 607-м микрорайоне Харькова 12 февраля днем.

Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в отделе коммуникаций Нацполиции Украины в Харьковской области, происшествие случилось 12 февраля.

Прохожие обнаружили мужчину у подъезда многоэтажного дома по проспекту Тракторостроителей, 89.

По информации правоохранителей, мужчина выпал из окна лестничного пролета на уровне между 10 и 11 этажами.

Только чудом он остался жив и был отправлен в медицинское учреждение. Однако позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице скорой и неотложной помощи.

На данный момент правоохранители выясняют все подробности данного инцидента.