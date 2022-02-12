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12.02.2022  18:22   Евгений Клочко

На Салтовке мужчина выпал из окна многоэтажки: подробности от правоохранителей

Инцидент произошел в 607-м микрорайоне Харькова 12 февраля днем.

Мужчина выпал из окна 11 этажа в Харькове
 
Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в отделе коммуникаций Нацполиции Украины в Харьковской области, происшествие случилось 12 февраля. 
 
Прохожие обнаружили мужчину у подъезда многоэтажного дома по проспекту Тракторостроителей, 89.
 
По информации правоохранителей, мужчина выпал из окна лестничного пролета на уровне между 10 и 11 этажами.
 
Только чудом он остался жив и был отправлен в медицинское учреждение. Однако позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице скорой и неотложной помощи.
 
На данный момент правоохранители выясняют все подробности данного инцидента.
 
Ранее сообщалось, что ночью, 6 февраля по Московскому проспекту 43-летняя женщина выпрыгнула из окна 3 этажа жилого дома.
 
Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
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