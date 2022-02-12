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12.02.2022  18:40   Виталий Хиневич

Харьковские фигуристы стали ближе к Олимпийским медалям

На Олимпийских играх-2022 в Пекине начались соревнования по танцам на льду.

Назаров и Никитина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Сообщается, что харьковские фигуристы стартовали с ритмичного танца, в котором отбирались в финальную часть – произвольный танец.
 
За выход в финальную часть боролась харьковская танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин. Они единственные из сборной Украины по фигурному катанию-2022 года которые участвовали в предыдущих Играх-2018 в Пхенчхане. Однако, тогда они не смогли добраться до решающего этапа соревнования, остановившись на 21-м месте.
 
 
Кроме этого отмечается, что для Назаровой и Никитина это был уже второй выход на лед Пекина. Ранее фигуристы участвовали в командных соревнованиях , где Украина заняла десятое место.
 
Напомним, в Олимпийской сборной Украины выявлен случай заболевания коронавирусом.
 
Источник:   Суспільне"
 Тэги:  спорт, олимпийские игры, харьков
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