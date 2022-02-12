12.02.2022 18:40 Виталий Хиневич

Харьковские фигуристы стали ближе к Олимпийским медалям

На Олимпийских играх-2022 в Пекине начались соревнования по танцам на льду.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Сообщается, что харьковские фигуристы стартовали с ритмичного танца, в котором отбирались в финальную часть – произвольный танец.

За выход в финальную часть боролась харьковская танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин. Они единственные из сборной Украины по фигурному катанию-2022 года которые участвовали в предыдущих Играх-2018 в Пхенчхане. Однако, тогда они не смогли добраться до решающего этапа соревнования, остановившись на 21-м месте.

Кроме этого отмечается, что для Назаровой и Никитина это был уже второй выход на лед Пекина. Ранее фигуристы участвовали в командных соревнованиях , где Украина заняла десятое место.