14.02.2022 16:55 Дмитрий Колоней

11 самых странных историй любви

Странности человеческой любви от колеса обозрения до дельфина.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , любовь бывает коварна и многие люди, попав в ее бешенные водороты, совершали странные или даже преступные, поступки.

1. Женщина вышла замуж за ослепившего ее мужчину

Эта история началсь в 1959 году, когда житель Нью-Йорка Берт Пугач закрутил роман с Линдой Рисс. Женщина порвала с ним, узнав о его жене и ребёнке. Ответ мужчины было жестоким - нанятые им трое мужчин броском щелочи ей в лицо, ослепили и обезобразили женшину. Последовавший судебный процесс был сенсационным. Хотя он утверждал, что он действовал из любви, суд присяжных приговорил его к 15 годам заключения. Тем не менее, они переписывались, в то время как он был в тюрьме. Либо тронутая его преданностью, либо желая наказать его, или же потому, что у неё не было к кому обратиться, Линда вышла за Берта замуж в 1974 году, она умерла в 2013 году. Они написали книгу и снялись в документальном фильме "Сумасшедшая любовь".

2. Геймер женится на персонаже из видеоигры 27-летний мужчина под ником Sal 9000 транслировал то, что было описано как «полусерьезная свадьба с мультипликационным персонажем Нене Анегасаки из игры Любовь Плюс на приставке Nintendo DS. Он обменялся с ней любовными клятвами, там также был ди-джей, и церемония закончилась поцелуем. 3. Мужчина жил с трупом как с любовницей

Рентгеновский техник Карл ван Косель (Танзир) влюбился в свою больную туберкулезом пациентку Елену Ойос. После ее смерти 25 октября 1931 года, он убедил семью переместить женщину в мавзолей. В тайне, имея единственный ключ, он посещал её каждую ночь. Затем тайком перевёз её в свой дом, одевал её в свадебную одежду, танцевал с ней и др.. Покрыл её разлагавшуюся плоть воском и гипсом и облил ее духами. Впоследствии он был пойман и судим за это, но к этому времени прошёл срок исковой давности. 4. Женщина вышла замуж убийцу её сестры-близнеца

Виктор Чинголани и Эдит Касас любят друг друга и поженились, хотя в 2010 году мужчину осудили за убийство сестры-близнеца Эдит по - 19-летней Джоанны, бывшей модели. ее убили двумя выстрелами в голову. Счастливые влюблённые, которые были вместе ещё до убийства, клянутся, что он невиновен, и в настоящее время они подают на апелляцию дела. «Виктор не жестокий человек, и я не сумасшедшая ... Мы любим друг друга», - сказала невеста. Ей пришлось пройти через психологические тестирования до краткой церемонии перед судьей. Виктор быстро вернулся в свою камеру. Семья Джоанны отреклась от неё.

5. Вышла замуж на Берлинскую стену Кадры Берлинской стены по телевизору перевернули вверх тормашками жизнь Эйя-Рийтты. Она одной из первых заключила экзотический брак, выйдя замуж за стену, взяв фамлию Бетонная стена. Когда в 1989 структуру сломали, она долго плакала, и сказала: «То, что они делали, было ужасно. Они изуродовали моего мужа». Женщина настаивает, что имела полноценные отношения с бетонной структурой уже более 30 лет.

6. Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах и у них родились близнецы

Братья близнецы Крейг и Марк Сандерс встретили сестёр-близнецов Диану и Дарлин Неттермейер (а Фестивале Близнецов в городе Твинсберг, штат Огайо. Крейг и Диана полюбили друг друга, и Марк с Дарлин также оказались влюблёнными друг в друга. В конце концов, они поженились в ходе одной и той же церемонии, переехали в соседние дома, и у Дианы с Крейгом родились мальчики-близнецы!

7. Женщина спланировала свадьбу со своей жертвой

64-летняя Мадлен Десмет встретила мужчину в церкви в 2010 году и сразу же безумно влюбилась. Но чувство не было взаимным, несмотря на полсотни писем, провозглашающих её «вечную» любовь. Все стало действительно странно/страшно, когда женщина зашла настолько далеко, что спланировала свадьбу на декабрь, установив дату в муниципальном суде и даже выбрав кольца по этому случаю. Мужчина узнал, в чём дело только, когда ювелир позвонил ему насчёт оплаты кольца.

8. Вышла замуж за дельфина

Миллионерша Шэрон Тендлер 28 декабря 2005 года заключила первый межвидовой «брак» между человеком и дельфином Синди, котрого встретила на израильском курорте в начале 1990-х годов и ухаживала за ним более десятка лет. К сожалению, дельфин умер в июне следующего года.

9. Брак с колесом обозрения

В 2012 году Линда Дучарм вышла замуж за колесо обозрения и назвала его Брюсом. До этого она была замужем за поездом и самолётом.

10. В объятьях картонного мужа

Лорен Адкинс в 2014 году вышла замуж за картонную копию актёра Роберта Паттинсона. 50 гостей стали свидетелями этой необычной свадьбы.

11. Деревянное многоженство

Эколог Ричард Торрес определил свою любовь, женившись на деревьях. Тем самым пытаясь привлечь внимание к экологическим проблемам.