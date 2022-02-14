    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом застолье закончилось кровавой драмой: жертва успела вызвать полицию
14.02.2022  16:20   Виталий Хиневич

Под Харьковом застолье закончилось кровавой драмой: жертва успела вызвать полицию

В Харьковской области мужчина вызвал полицию перед своей смертью.

Нож
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 9 февраля около 16:00 злоумышленник встретился с погибшим, с которым они работали на одном из предприятий. Мужчины уехали к пострадавшему домой в поселок Песочин, где вместе распивали спиртные напитки.
 
Во время застолья между знакомыми возникла ссора, в результате которой, хозяин дома получил удар в спину ножом от злоумышленника. После этого правонарушитель забрал нож и скрылся.
 
Перед смертью пострадавший смог сообщить о происшествии своей матери, а также уведомить правоохранителей о преступлении.
 
 
На основании противоправных  действий было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
 
Подозреваемого в совершении убийства своего знакомого задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Напомним, 65-летний ранее судимый за убийство мужчина, находился дома вместе со своим 36-летним сыном. Мужчины распивали алкоголь, во время застолья между ними возникла ссора. В результате отец взял нож и ударил им сына, после чего вызвал бригаду медиков.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.02 Криминал и происшествия Мужчина срезал кабеля коммуникаций в Харькове 12.02 Криминал и происшествия В Харькове отец ударил сына ножом 11.02 Криминал и происшествия В Украине мошенники стали использовать собак в качестве наживы
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 