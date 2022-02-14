14.02.2022 16:20 Виталий Хиневич

Под Харьковом застолье закончилось кровавой драмой: жертва успела вызвать полицию

В Харьковской области мужчина вызвал полицию перед своей смертью.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 9 февраля около 16:00 злоумышленник встретился с погибшим, с которым они работали на одном из предприятий. Мужчины уехали к пострадавшему домой в поселок Песочин, где вместе распивали спиртные напитки.

Во время застолья между знакомыми возникла ссора, в результате которой, хозяин дома получил удар в спину ножом от злоумышленника. После этого правонарушитель забрал нож и скрылся.

Перед смертью пострадавший смог сообщить о происшествии своей матери, а также уведомить правоохранителей о преступлении.

Читайте также: В Харькове пьяный мужчина напал с ножом на бригаду медиков

На основании противоправных действий было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемого в совершении убийства своего знакомого задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 65-летний ранее судимый за убийство мужчина, находился дома вместе со своим 36-летним сыном. Мужчины распивали алкоголь, во время застолья между ними возникла ссора. В результате отец взял нож и ударил им сына , после чего вызвал бригаду медиков.