14.02.2022 20:03 Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове Фольксваген сбил пешехода (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове сбили пешехода. Мучжинеа перехождил по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль Volkswagen. авария произошла на Библика, 24. По преварительной информации мужчина-пешеход жив, его увезла карета скорой помощи.

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Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, насмерть сбившем 19-летнюю девушку на Харьковщине.