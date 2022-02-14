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14.02.2022  20:03   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове Фольксваген сбил пешехода (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Сбил пешехода Volkswagen на улице Библика, 24

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове сбили пешехода. Мучжинеа перехождил по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль Volkswagen. авария произошла на Библика, 24. По преварительной информации мужчина-пешеход жив, его увезла карета скорой помощи. 

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Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, насмерть сбившем 19-летнюю девушку на Харьковщине.

ДТП Харьков: Сбил пешехода Volkswagen на улице Библика, 24

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит пешеход, хтз
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