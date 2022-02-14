ДТП: в Харькове Фольксваген сбил пешехода (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове сбили пешехода. Мучжинеа перехождил по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль Volkswagen. авария произошла на Библика, 24. По преварительной информации мужчина-пешеход жив, его увезла карета скорой помощи.
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Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, насмерть сбившем 19-летнюю девушку на Харьковщине.
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