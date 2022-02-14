14.02.2022 19:31 Ирина Круглова

Всемирный день дарения книг в Харькове: в школу-интернат передали подарки (фото)

14 февраля харьковчане отмечают не только день Святого Валентина, также это день дарения книг.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , Харьковская школа-интернат №14 получила подарок от издательства "Ранок". Библиотека учебного заведения пополнилась 120 книгами, которые рассчитаны на разные возрастные категории.

Эта литература пригодится детям не только в учебе, но и для расширения кругозора. Так как они получили как научно-популярную литературу, так и художественную. "Например, "33 самые известные картины и скуптуры" пригодятся, если кто-то делает какой-нибудь реферат.

Но, например, "Профессии, о которых вам было неизвестно" - это такая очень жизнеутверждающая энциклопедия, доказывающая, что какие бы у тебя ни были интересы, ты сможешь себе найти профессию по душе", - отмечает главный редактор сектора детской литературы "Ранок".

Также детям и их родителям будут проводить специальные лекции, чтобы старшие поколения своим примером заряжали младшие на чтение. Так на лекциях будут рассказывать, какие книги могут понравиться детям, подросткам, а какие - родителям.

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