14.02.2022 19:00 Виталий Хиневич

Музей сексуальных культур мира в Харькове: история любви и взаимоотношений

Посещая музеи, люди хотят открыть для себя новые горизонты, найти ответы на интересующие вопросы и увидеть экспонаты.

История Харьковского музея сексуальных культур началась в 1999 году. За это время стены музея узнавали многое: робкие вопросы, принимали в дар экспонаты и даже ставали немыми свидетелями преступления. Но обо всем по порядку.

Договорившись заранее о встрече с экскурсоводом Ольгой Викторовной, мы встретились в обусловленное время, в одном из переулков по улице Маяковского. Ведь именно на этом месте расположился уникальный музей. Переступив порог учреждения культуры, нас встречает музейная тишина. Довольно часто прерываемая людьми, желающими заглянуть в закулисье человеческой любви и взаимоотношений. Не теряя больше ни минуты, мы начинаем вести диалог на интересующие нас темы.

Что такое сексуальная культура, и какой она может быть?

По словам Ольги Викторовны, первое упоминание о сексуальной культуре появилось на шумерской табличке. Именно в древних летописях говориться о том, как нужно правильно регулировать сексуальные отношения, как и когда девушкам, и юношам начинать строить свои отношения. Более того решаются вопросы, как не допустить насилие над женщиной. Поэтому первой культурой является именно культура сексуальных отношений.

«К сожалению, вся история человечества не умеет говорить на интимные темы. Все написанные научные трактаты остались для изучения историков, а если говорить о современном дне, то человечество пытается говорить на сексуальные темы, однако в этом диалоге не все готовы услышать свою вторую половинку»,- сетует наша собеседница.

Ранее, в некоторых странах, для людей желающих скрепить свои отношения семейными узами, были предусмотрены обучающий трехдневный курс «Как вступать в сексуальные отношения».

«Сейчас большинство молодых людей не обсуждают вопросы партнерских отношений и близости. Полагая, что все можно найти в интернете»,- отметила Ольга Викторовна.

В музее имеются различные залы, которые позволят человеку близко ознакомиться с культурой разных народов. Вместе с этим имеется специальный зал для подростков, в котором расскажут подрастающему поколению, как правильно вступать в сексуальные отношения.

Бывали и такие случаи, когда после посещения музея у людей появлялось желание скрепить свои отношения брачными узами. Более того выбрать для себя определенный вид сексуальной культуры.

За время работы Ольга Викторовна помнит случаи, когда посетители переступали порог музея с целью организовать и провести мальчишник или девичник.

В музее можно увидеть множество различных экспонатов. Некоторые из них были подарены студентами Харьковского национального медицинского университета. Особенно ярко в памяти Ольги Викторовны запомнился один случай дарения экспоната. Был интересный момент, когда молодой человек, приехавший из Конго спросил : «Вы берете экспонаты?». Получив положительный ответ, он с огромной радостью отдал Конголезского Бога. Данная реакция удивила Ольгу, и мужчина пояснил свой поступок тем, что он попросту боится лика божества.

Однако не все приходят в музей с благими намерениями. Однажды был похищен музейный экспонат, а именно мужской анатомический орган. Злоумышленника найти не удалось, так как в том зале не были установлены камеры видеонаблюдения.

В последнее время очень часто в музей приходят целыми семьями, беря с собой детей подросткового возраста. В частности, подростки задают вопросы, как правильно начать общение с прекрасным полом, как выбрать вторую половину, которая будет верным спутником по жизни и поддерживать в начинаниях.

В свою очередь, люди пенсионного возраста так же приходят в музей, жалея о том, что в советское время тема интимных отношений был под табу.

Не стоит в начале отношений пренебрегать так называемым «конфетно-букетным периодом» ведь основной аспект романтики заключается именно в нем. Когда любящие друг друга люди, держась за руки, гуляют по улицам города.

«Если пропустить «конфетно-букетный период», то по истечению определенного времени, люди с сожалением начинают вспоминать о начале отношений. Им хочется вернуть то время, когда все только начиналось. Именно начало отношений и есть так самая романтика, которой так многим не хватает»,- отмечает Ольга Викторовна.

В преддверии дня Святого Валентина, Ольга Викторовна советует мужчинам подарить цветы женщинам, ведь для женщин цветы являются символом бесконечной любви.

«Прекрасный пол нужно всегда баловать подарками. Пусть это будет один цветок, мелкий незначительный презент, но главное, чтобы он был подарен от чистого сердца»,- делится рекомендациями Ольга Викторовна.

Дает совет наш собеседник и женщинам, рекомендуя им давать мужчинам маленькие подсказки, которые помогут получить желаемый подарок.

Музей сексуальных культур выполняет различные функции, обсуждая с человеком и сопереживая вместе с ним его вопросы, темы и сомнения.

«Когда человек уходит улыбающимся, есть понимание, что мы помогли человеку, ответили на его вопросы и подняли настроение. Ведь это одна из главных задач музея»,- улыбается Ольга Викторовна.