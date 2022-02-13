13.02.2022 21:00 Валерия Кононова

Что лучше: бумажная книга или электронная, – мнение психолога и харьковчан

Бумажные книги или электронные – что предпочитают харьковчане и советуют психологи – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Бумажные книги – это романтика великих эпох. Но время не стоит на месте, в 21 веке человек имеет возможность в небольшом устройстве носить с собой сотни историй, будь то электронная книга, телефон или планшет. О влиянии на зрение написано сотни статей, но как электронные и бумажные книги влияют на усвоение информации и психику? С этим вопросом мы отправились к эксперту.

"Бумажные книги задействуют больше систем ощущений через тактильное взаимодействие. Кроме того, глаз лучше воспринимает статичные буквы, а не с экрана. Книга отражает реальное освещение пространства, потому больше погружает человека в позицию реального времени, здесь и сейчас", – рассказала корреспонденту РЕДПОСТ практический психолог, доктор социологических наук, профессор Скорынина-Погребная Ольга Владимировна.

Ощущение "здесь и сейчас" крайне важно для людей, к примеру, с высоким уровнем тревожности, который в 21 веке повышается за счёт множества внешних факторов, одним из которых является информационный шум. А потому можно утверждать, что бумажная книга больше успокаивает человека, позволяя концентрировать внимание на процессе.

К тому же, электронные книги в телефоне сопровождаются рядом уведомлений, приходящих на устройство, а иногда рекламы, встроенной в приложение, которые отвлекают от сюжета, а также добавляют суеты в психику, что разрушает то самое ощущение "здесь и сейчас", которое призвано исцелить.

Если вы остаётесь приверженцем электронного формата, рекомендуется выключить уведомления, интернет или даже поставить "режим полета", чтобы действительно погрузиться в чтение.

Хотя харьковчане не являются теми, кто рьяно отстаивает продукт прогресса в виде электронных книг. Согласно нашему опросу в Телеграм , 41% все равно в каком формате будет книга, лишь бы она была интересной. 48% предпочитает бумажные книги, находя в них своеобразную романтику процесса. И лишь 11% харьковчан являются ярыми приверженцами электронных книг.