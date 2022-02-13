13.02.2022 21:55 Виталий Хиневич
Как побороть тревожное состояние: советы экспертов
Каждый пятый человек на земле живет с невыявленным тревожным расстройством.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «ТСН».
Сообщается, что многие люди постоянно живут в состоянии тревоги или стресса. Многим даже не помогает медитация и занятия йогой.
Авторы исследования из Швеции собрали группу взрослых людей с диагностированным психосоматическим расстройством. После трехмесячного экспериментального периода, в течение которого участники исследования регулярно занимались физическими упражнениями, результат показал положительную динамику психологического здоровья.
В этом эксперименте приняли участие 286 участников, причем около половины прожили с тревогой по крайней мере целых 10 лет. Большинство участников были женщинами, средний возраст пациентов составлял 39 лет.
Одна группа интенсивно тренировалась три раза в неделю в течение 12 недель, другая группа проводила умеренные физические тренировки, а третья группа служила контрольной. Ей дали только дополнительные рекомендации по поводу физических нагрузок.
Кроме того обе группы посещали трехнедельные 60-минутные сеансы физиотерапевта. Занятия включали в себя как кардионагрузки, так и силовые.
Занятие начиналось с разминки, за которой следовали 45 минут круговой тренировки на 12 станциях. После этого каждый сеанс заканчивался упражнениями на растяжку.
Большая интенсивность – лучший результат.
Хотя обе разновидности упражнений к концу трехмесячного периода приводили к уменьшению тревожных чувств среди участников, интенсивные физические упражнения оказались эффективнее.
У тех, кто занимался упражнениями с более низким уровнем интенсивности, шансы на облегчение тревоги выросли в 3,62 раза. Однако более интенсивные тренировки имели наилучшие шансы (коэффициент 4,88).
Большинству сегодняшних пациентов с тревогой либо назначают препараты, либо когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Проблема заключается в том, что такие препараты не работают для всех одинаково и часто обладают побочными эффектами.
Физические упражнения не обязательно являются 100% лекарством от всех тревожных симптомов, но они вполне естественны, легки на пути к облегчению тревоги.
Напомним, несмотря на то, что доминирующий в настоящее время штамм «Омикрон»
мягче своих предшественников, он может вызывать тяжелые и неожиданные симптомы.
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