13.02.2022 21:55 Виталий Хиневич

Как побороть тревожное состояние: советы экспертов

Каждый пятый человек на земле живет с невыявленным тревожным расстройством.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».

Сообщается, что многие люди постоянно живут в состоянии тревоги или стресса. Многим даже не помогает медитация и занятия йогой.

Авторы исследования из Швеции собрали группу взрослых людей с диагностированным психосоматическим расстройством. После трехмесячного экспериментального периода, в течение которого участники исследования регулярно занимались физическими упражнениями, результат показал положительную динамику психологического здоровья.

В этом эксперименте приняли участие 286 участников, причем около половины прожили с тревогой по крайней мере целых 10 лет. Большинство участников были женщинами, средний возраст пациентов составлял 39 лет.

Одна группа интенсивно тренировалась три раза в неделю в течение 12 недель, другая группа проводила умеренные физические тренировки, а третья группа служила контрольной. Ей дали только дополнительные рекомендации по поводу физических нагрузок.

Кроме того обе группы посещали трехнедельные 60-минутные сеансы физиотерапевта. Занятия включали в себя как кардионагрузки, так и силовые.

Занятие начиналось с разминки, за которой следовали 45 минут круговой тренировки на 12 станциях. После этого каждый сеанс заканчивался упражнениями на растяжку.

Большая интенсивность – лучший результат.

Хотя обе разновидности упражнений к концу трехмесячного периода приводили к уменьшению тревожных чувств среди участников, интенсивные физические упражнения оказались эффективнее.

У тех, кто занимался упражнениями с более низким уровнем интенсивности, шансы на облегчение тревоги выросли в 3,62 раза. Однако более интенсивные тренировки имели наилучшие шансы (коэффициент 4,88).

Большинству сегодняшних пациентов с тревогой либо назначают препараты, либо когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Проблема заключается в том, что такие препараты не работают для всех одинаково и часто обладают побочными эффектами.

Физические упражнения не обязательно являются 100% лекарством от всех тревожных симптомов, но они вполне естественны, легки на пути к облегчению тревоги.

Напомним, несмотря на то, что доминирующий в настоящее время штамм «Омикрон» мягче своих предшественников, он может вызывать тяжелые и неожиданные симптомы.