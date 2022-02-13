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13.02.2022  21:55   Виталий Хиневич

Как побороть тревожное состояние: советы экспертов

Каждый пятый человек на земле живет с невыявленным тревожным расстройством.

Медитация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».
 
Сообщается, что многие люди постоянно живут в состоянии тревоги или стресса. Многим даже не помогает медитация и занятия йогой. 
 
Авторы исследования из Швеции собрали группу взрослых людей с диагностированным психосоматическим расстройством. После трехмесячного экспериментального периода, в течение которого участники исследования регулярно занимались физическими упражнениями, результат показал положительную динамику психологического здоровья.
 
В этом эксперименте приняли участие 286 участников, причем около половины прожили с тревогой по крайней мере целых 10 лет. Большинство  участников были женщинами, средний возраст пациентов составлял 39 лет.
 
Одна группа интенсивно тренировалась три раза в неделю в течение 12 недель, другая группа проводила умеренные физические тренировки, а третья группа служила контрольной. Ей дали только дополнительные рекомендации по поводу физических нагрузок.
 
Кроме того обе группы посещали трехнедельные 60-минутные сеансы физиотерапевта. Занятия включали в себя как кардионагрузки, так и силовые.
 
Занятие начиналось с разминки, за которой следовали 45 минут круговой тренировки на 12 станциях. После этого каждый сеанс заканчивался упражнениями на растяжку.
Большая интенсивность – лучший результат.
 
Хотя обе разновидности упражнений к концу трехмесячного периода приводили к уменьшению тревожных чувств среди участников, интенсивные физические упражнения оказались эффективнее.
 
У тех, кто занимался упражнениями с более низким уровнем интенсивности, шансы на облегчение тревоги выросли в 3,62 раза. Однако более интенсивные тренировки имели наилучшие шансы (коэффициент 4,88).
 
Большинству сегодняшних пациентов с тревогой либо назначают препараты, либо когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Проблема заключается в том, что такие препараты не работают для всех одинаково и часто обладают побочными эффектами. 
 
Физические упражнения не обязательно являются 100% лекарством от всех тревожных симптомов, но они вполне естественны, легки на пути к облегчению тревоги.
 
Напомним, несмотря на то, что доминирующий в настоящее время штамм «Омикрон» мягче своих предшественников, он может вызывать тяжелые и неожиданные симптомы.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  медицина, харьков
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