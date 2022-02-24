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24.02.2022  16:14   Дмитрий Колоней

Главное - спасти жизни людей - Игорь Терехов (видео)

Руководитель Харькова Игорь Терехов встретился с жителя города на работающей в режиме укрытия станции метро "Университет".


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов на встрече с людьми на станции метрополитена "Университет" сообщшил о том, что российские танки стоят в районе Окружной дороги. Была информация, что будет нанесён ракетный удар в 15:00. Этого не призошло, но может случиться. Поэтому, отметив, что метро  - самое безопасное место, он посоветовал оставться в убежище. Также Игорь Терехов отметил, что все коммунальные службы работают, в Харькове среди мирного населения жертв нет. 

Тэги:  агрессия рф, игорь терехов, харьков
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