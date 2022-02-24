Главное - спасти жизни людей - Игорь Терехов (видео)

Сегодня звезды склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству – оно может быть излишне требовательным. В целом же гороскоп сегодня хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее, новых проектов, организации коллективных мероприятий. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.