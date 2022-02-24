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24.02.2022  15:58   Дмитрий Колоней

Украина разорвала дипотношения с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, которая подло напала на нее, наша страна будет защищаться и не отдаст свою свободу, - заявил Владимир Зеленский.


Офис Президента
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Офис Президента, Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией, которая подло напала на нас в 5 утра 24 февраля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в офисе Главы государства.
 
«Это утро вошло в историю, но эта история совершенно разная для нашей страны и для России. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там ни думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле согласно своей воле – это высочайшая ценность. Россия подло, самоубийственно напала утром на наше государство. Так же, как это сделала нацистская Германия в годы Второй мировой войны», – подчеркнул Владимир Зеленский.
 
По его словам, с сегодняшнего дня Украина и Россия – по разные стороны мировой истории, ведь Российская Федерация встала на путь зла.
 
В то же время, по мнению Президента, сейчас многое зависит от российского народа.
 
«Граждане России сегодня сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично», – отметил он.
 
Владимир Зеленский призвал всех российских граждан, кто еще «не потерял совесть», выйти и заявить протесты против войны с Украиной. Также он попросил украинцев, у которых есть родственники, друзья, знакомые журналисты, блогеры в России, обращаться к ним с соответствующими призывами и информацией, чтобы в РФ знали правду.
 
  
 
Источник:   Офис Президента
 Тэги:  агрессия рф, разрыв дипотношений, харьков, украина, зеленский
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