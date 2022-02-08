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08.02.2022  15:57   Дмитрий Колоней

ДТП: на харьковской трассе перевернулась фура (фото)

Об аварии на харьковской трассе сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на 39-м километре дороги на Днепр, в районе села Просяное перевернулся грузовик. По предварительной информации, фура объезжала яму и потеряла управление, налетев на обочину. Подробностей аварии и насколько пострадал водитель, пока нет.   

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Напомним, ранее мы писали о смертельном ДТП с перевернувшейся фурой и такси в Харькове.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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