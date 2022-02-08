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08.02.2022  16:25   Александра Жук

Курс доллара в Украине: как он связан с возможным вторжением РФ

На валютном рынке - курс доллара то стремительно рос, то начал падать. Эксперты назвали причины и рассказали, что будет с долларом в ближайшие время.

Курс доллара
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
В январе курс доллара начал стремительно подниматься. И только на второй недели февраля пополз вниз.  Так 8-го февраля стоимость доллара  остановилась на отметке 28 гривен.  По словам экономиста Игоря Силинского на курс влияют три фактор: 
 
  • экономический;
  • сезонный; 
  • геополитический.
И как раз резкий скачок курса в декабре-январе, говорит эксперт,  обусловлен,  в первую очередь, ожиданием обострения военных действий. Как бонус  - период возврата в валюту после новогодних пиков продаж.
 
"Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 2021 году также надавило на гривну. Откат к курсу 28 произошёл на волне снижения панических настроений на рынке. Это говорит об уверенности участников, что обострения военных действий скорее не будет. Второй аргумент - 1,2 миллиарда евро помощи Евросоюза, полученных в январе и ожидание миссии МВФ в ближайшее время с последующим возможным траншем,- прокомментировал ситуацию с курсом доллара Игорь Силинский.
 
Стабилизировать ситуацию на валютном рынке, Нацбанку пришлось вручную. Такой подход, говорят экономисты, сбалансировали колебания курса. И получилось погасить паническую волну, которая могла превратиться в цунами. А там курс иностранной валюты мог бы уже неконтролируемый.
За последнюю неделю курс доллара продолжает падать. В сутки 15-20 копеек. Ситуация будет оставаться на таком же уровне, подчеркивают эксперты, если не будет паники и войны.  
 
 "Прогноз колебаний зависит, во многом, от неэкономических вводных. Если напряжённость у наших границ будет спадать, можно ожидать коридор на уровне 27,5-28 гривен за доллар. В случае же, если будет нарастать, предвидеть темпы роста почти невозможно, все будет зависеть от интенсивности и направленности цепочки последующих событий",- подчеркнул экономист.
 
Напомним, резкое падение курса гривны носит психологический характер – на него повлияло нагнетание ситуации по поводу возможного вторжения войск РФ на территорию Украины.
 
Тэги:  экономика, курс доллара, харьков
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