Що буде з цінами, зарплатою та курсом долара під Новий рік: прогноз уряду

Мінекономіки спрогнозувало, який буде курс американської валюти, індекс споживчих цін, зарплата та рівень безробіття під кінець 2022 та напочатку 2023 року.
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Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
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