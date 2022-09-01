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01.09.2022  19:03   Дмитро Колонєй

Що буде з цінами, зарплатою та курсом долара під Новий рік: прогноз уряду

Мінекономіки спрогнозувало, який буде курс американської валюти, індекс споживчих цін, зарплата та рівень безробіття під кінець 2022 та напочатку 2023 року.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Экономическую правду, Міністерство економіки визначилося з показниками у макроекономічному прогнозі на кінець 2022 - початок 20223 року.

За висновками Камбіну курс долара:

  • наприкінці року сягатиме 50 грн.
  • на початку 2023 року становитиме 42 грн

ВВП

  • за підсумками 2022 року скоротиться на 33,2%,
  • у 2023 році зросте на 4,6%
Ціни наступного року й далі стрімко зростатимуть.
 
Рівень безробіття має становити 28,2%, а середня зарплата – 18 508 грн.
 
Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  цены, зарплата, украина, курс доллара
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