Падение гривны: эксперт рассказал, что может развернуть курс

По мнению экспертов, гривна развернется, если будет исчерпан один известный фактор.
Об этом в эфире Апостроф Live рассказал заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман, передает РЕДПОСТ.
По его мнению, резкое падение курса гривны носит психологический характер – на него повлияло нагнетание ситуации по поводу возможного вторжения войск РФ на территорию Украины.
Читайте также: Гривна падает: эксперты рассказали, что поможет национальной валюте
«Есть ключевой фактор — психологический, вызванный ситуацией, которая разворачивается на границе Украины с нашей недружественной соседкой Россией. Если этот фактор будет, условно, исчерпан – ситуация может просто развернуться», - отметил Фурман.
При этом эксперт не исключает ряд других факторов, которые негативно повлияли на курс гривны, однако на фоне геополитического фактора они не столь существенны.
Ранее мы писали, что в Украине цены на бензин продолжат расти и могут превысить уровень 40 гривен за литр. Причиной этому стало введение государственного регулирования цен на топливо.
Комментариев: 0
День лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Облачная погода продержится весь день. С утра до вечера будет идти снег, днем – с дождем. Порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажность:
давление:
ветер: