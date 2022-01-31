31.01.2022 11:55 Рита Парфенова

Падение гривны: эксперт рассказал, что может развернуть курс

По мнению экспертов, гривна развернется, если будет исчерпан один известный фактор.

Об этом в эфире Апостроф Live рассказал заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман, передает РЕДПОСТ.



По его мнению, резкое падение курса гривны носит психологический характер – на него повлияло нагнетание ситуации по поводу возможного вторжения войск РФ на территорию Украины.

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«Есть ключевой фактор — психологический, вызванный ситуацией, которая разворачивается на границе Украины с нашей недружественной соседкой Россией. Если этот фактор будет, условно, исчерпан – ситуация может просто развернуться», - отметил Фурман.



При этом эксперт не исключает ряд других факторов, которые негативно повлияли на курс гривны, однако на фоне геополитического фактора они не столь существенны.



Ранее мы писали, что в Украине цены на бензин продолжат расти и могут превысить уровень 40 гривен за литр. Причиной этому стало введение государственного регулирования цен на топливо.