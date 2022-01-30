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30.01.2022  12:15   Евгений Клочко

Какие цены на топливо в Украине будут в феврале

Цены на бензин продолжат расти и могут превысить уровень 40 гривен за литр. Причиной этому стало введение государственного регулирования цен на топливо.

Цена на бензин в Украине бьют все рекорды: сколько будет стоить топливо в феврале
 
Такой неутешительный прогноз для украинских автомобилистов  дал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, передает UBR.
 
По его словам раз с 3 месяца происходит государственное регулирование  на топливо и в начале февраля вырастет в цене примерно на 2 гривны за литр.
 
Очередное повышение цен планируется на 14 февраля. Как говорится, не госрегулированием единым, на повышение стоимости топлива также влияет и курс валют.
 
"Если мы дойдем до 29 грн/$ – а я считаю, что дойдем – следовательно, у нас 14 числа премиальные сети будут стоить по 40 грн/л. А автогаз, соответственно, по 25 грн/л", – считает Леушкин.
 
 
В дальнейшем рост цен не остановится. 2022 год ознаменуется планомерным увеличением стоимости "черного золота" до $100 за баррель. Одновременно с этим курс гривны будет падать.
 
"Дальнейший рост связан уже с курсом валют и ценой на нефть. И там, и там – прогноз неблагоприятный. Поэтому, какой там дальше рекорд будет поставлен – жизнь покажет", – резюмирует Леушкин.
 
Кроме этого стала известна и новая предельная стоимость бензина и дизельного топлива, определенная министерством, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
 
Средние расчетные цены на бензин составляют 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,82 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1 грн./литр – для бензина и на 66 коп./литр – для дизельного топлива соответственно. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,82 грн/л.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за действий монополиста подорожали ввозимых в Украину легковые автомобили.

 

Источник:   UBR.ua
 Тэги:  бензин, топливо, азс, харьков
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