30.01.2022 12:15 Евгений Клочко

Какие цены на топливо в Украине будут в феврале

Цены на бензин продолжат расти и могут превысить уровень 40 гривен за литр. Причиной этому стало введение государственного регулирования цен на топливо.

Такой неутешительный прогноз для украинских автомобилистов дал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, передает UBR.

По его словам раз с 3 месяца происходит государственное регулирование на топливо и в начале февраля вырастет в цене примерно на 2 гривны за литр.

Очередное повышение цен планируется на 14 февраля. Как говорится, не госрегулированием единым, на повышение стоимости топлива также влияет и курс валют.

"Если мы дойдем до 29 грн/$ – а я считаю, что дойдем – следовательно, у нас 14 числа премиальные сети будут стоить по 40 грн/л. А автогаз, соответственно, по 25 грн/л", – считает Леушкин.

В дальнейшем рост цен не остановится. 2022 год ознаменуется планомерным увеличением стоимости "черного золота" до $100 за баррель. Одновременно с этим курс гривны будет падать.

"Дальнейший рост связан уже с курсом валют и ценой на нефть. И там, и там – прогноз неблагоприятный. Поэтому, какой там дальше рекорд будет поставлен – жизнь покажет", – резюмирует Леушкин.

Кроме этого стала известна и новая предельная стоимость бензина и дизельного топлива, определенная министерством , от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Средние расчетные цены на бензин составляют 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,82 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1 грн./литр – для бензина и на 66 коп./литр – для дизельного топлива соответственно. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,82 грн/л. Напомним, ранее мы писали о том, что из-за действий монополиста подорожали ввозимых в Украину легковые автомобили