30.01.2022 11:34 Евгений Клочко

Деньги за смех: в Киеве ищут необычного сотрудника

В Киеве ищут работника на одну из самых необычных вакансий - сотрудник должен смеяться над шутками руководителя.

Такая вакансия была размещена на платформе Work.ua, сообщает РЕДПОСТ.

Соискатель, который готов от души смеяться над искрометными шутками начальника в рабочих чатах или на совещаниях, обязан в ответ на вакансию прислать аудиозапись своего смеха.

"Наш руководитель сильно переживает, когда на его шутки в общих чатах нет реакций. Эти волнения оседают тяжелым грузом на культуре компании, а также бонусном фонде, в связи с чем мы срочно ищем человека, который будет поддерживать настроение руководителя и его веру в искрометный талант", - сказано в объявлении.

Также в вакансии прописано, что должен делать будущий работник:

Мониторить и быстро реагировать на шутки CEO в общем чате в Телеграме и Слаке.

Громко смеяться в ответ на шутки СЕО на онлайн-митингах.

Учитывая любовь СЕО к криптовалютам, уметь поддержать разговор на любую из следующих тем: мир крипты, мир до крипты, мир после крипты.

С энтузиазмом поддерживать другие творческие инициативы СЕО вне зависимости от качества идей.

Также в компании требуют от соискателя вакансии иметь звонкий и заливистый смех, который может раскачивать остальных.

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Должность работника официально будет звучать как «менеджер по инновациям» и никто в компании, включая СЕО, не должен догадываться о вашей истинной функции. В связи с этим будет подписан договор о неразглашении, предполагающий большие штрафы за его нарушение.

Напомним, с 8 января 2022 года вступили в силу поправки к закону «О рекламе», которые приняли в рамках борьбы с дискриминацией.

Изменения в закон «О рекламе» касаются и вакансий, размещаемых работодателями. Так, с сегодняшнего дня работодателей будут штрафовать за указание в вакансии возраста кандидатов, предложении работы только женщинам или только мужчинам, представителям определенной расы, цвета кожи. Также запрещено указывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, место жительства и т. д.