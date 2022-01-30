30.01.2022 10:58 Евгений Клочко

На Харьковщине внепланово проверят люстры на всех вокзалах: названа причина

Внеплановые проверки решили провести из-за чрезвычайного происшествия на вокзале в Днепре.

На всех железнодорожных вокзалах страны проверят состояние подвесных люстр. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укрзалізницю".

"Вокзальная компания" Укрзалізниці запускает дополнительную, внеплановую, проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что проверки осветительных люстр проводятся после инцидента, который произошел 28 января на железнодорожном вокзале в Днепре. Тогда после замены ламп при поднятии люстры произошел обрыв троса, в результате чего упала люстра. Никто тогда не пострадал.

Фото Укрзалізниці

В "Укрзалізниці" отметили, что срок эксплуатации оборудования на вокзалах истекает, а план обновления инфраструктуры по программе "Велике будівництво на Укрзалізниці" приняли только в этом году.

Напомним, спецпроверка Укртрансбезопасности обнаружила на "Укрзалізниці" (УЗ) нарушение лицензионных требований и предупредила о возможной приостановке лицензии, если компания-перевозчик не устранит их.