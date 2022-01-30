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30.01.2022  10:58   Евгений Клочко

На Харьковщине внепланово проверят люстры на всех вокзалах: названа причина

Внеплановые проверки решили провести из-за чрезвычайного происшествия на вокзале в Днепре.

На вокзалах Харьковской области проверят люстры. Новости Харькова
 
На всех железнодорожных вокзалах страны проверят состояние подвесных люстр. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укрзалізницю".
 
"Вокзальная компания" Укрзалізниці запускает дополнительную, внеплановую, проверку всех подвесных осветительных приборов  на железнодорожных вокзалах", — сказано в сообщении.
 
Стоит отметить, что проверки осветительных люстр проводятся после инцидента, который произошел 28 января на железнодорожном вокзале в Днепре. Тогда после замены ламп при поднятии люстры произошел обрыв троса, в результате чего упала люстра. Никто тогда не пострадал.
 
В Днепре упала люстра на вокзале
Фото Укрзалізниці
 
 
В "Укрзалізниці" отметили, что срок эксплуатации оборудования на вокзалах истекает, а план обновления инфраструктуры по программе "Велике будівництво на Укрзалізниці" приняли только в этом году.
 
Напомним, спецпроверка Укртрансбезопасности обнаружила на "Укрзалізниці" (УЗ) нарушение лицензионных требований и предупредила о возможной приостановке лицензии, если компания-перевозчик не устранит их.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  вокзал, харьков
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