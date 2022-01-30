30.01.2022 10:24 Евгений Клочко
Стрельба в Днепре: ГБР ищет водителя, который вывез из города Артемия Рябчука
Следователи Государственного бюро расследований ищут свидетелей и очевидцев трагического происшествия на "Южмаше" в Днепре, которое произошло 27 января.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГБР. Следователи Территориального управления ГБР в Полтаве совместно с Национальной полицией Украины устанавливают свидетелей и очевидцев, которые могли видеть Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре.
По информации следователей, подозреваемый, после совершения преступления побега, с боевым оружием ходил по жилым кварталам Днепра возле "Южмаш" завода и пытался останавливать попутные автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал
женщине-водителю отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области.
Следователи ГБР просят неравнодушных граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352 (очередная часть ТУ ГБР в г. Полтаве).
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата
АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения.
Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина"
и произвол командования части.
В роковую ночь с 26 на 27 января жительница Харьковщины Жанна Шарова дежурила на "Южмаше", когда нацгвардеец Артемий Рябчук убил пять человек
и еще столько же ранил.
Тело девушки пронзило три пули, самое тяжелое ранение пришлось в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник, в результате чего пришлось удалить около метра анатомического органа. На выходе одна из пуль серьезно повредила позвоночник в поясничном отделе.
Жанне Шаровой уже перелили более 4 литров крови и смогли повысить гемоглобин. После проведенных операций
ранее, девушку ожидают еще ряд сложных и необходимых хирургических операций. В частности, необходима операция на позвоночнике.
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