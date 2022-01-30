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30.01.2022  10:24   Евгений Клочко

Стрельба в Днепре: ГБР ищет водителя, который вывез из города Артемия Рябчука

Следователи Государственного бюро расследований ищут свидетелей и очевидцев трагического происшествия на "Южмаше" в Днепре, которое произошло 27 января.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГБР. Следователи Территориального управления ГБР в Полтаве совместно с Национальной полицией Украины устанавливают свидетелей и очевидцев, которые могли видеть Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре.
 
По информации следователей, подозреваемый, после совершения преступления побега, с боевым оружием ходил по жилым кварталам Днепра возле "Южмаш" завода и пытался останавливать попутные автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине-водителю отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области.
 
 
Следователи ГБР просят неравнодушных граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352 (очередная часть ТУ ГБР в г. Полтаве).
 
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения.
 
Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.
 
В роковую ночь с 26 на 27 января жительница Харьковщины Жанна Шарова дежурила на "Южмаше", когда нацгвардеец Артемий Рябчук убил пять человек и еще столько же ранил.
 
Тело девушки пронзило три пули, самое тяжелое ранение пришлось в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник, в результате чего пришлось удалить около метра анатомического органа. На выходе одна из пуль серьезно повредила позвоночник в поясничном отделе.
 
Жанне Шаровой уже перелили более 4 литров крови и смогли повысить гемоглобин. После проведенных операций ранее, девушку ожидают еще ряд сложных и необходимых хирургических операций. В частности, необходима операция на позвоночнике.

 

Источник:   ГБР
 Тэги:  стрельба в днепре, нацгвардия, гбр, харьков
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