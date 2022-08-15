    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові посилюють заходи безпеки на залізничному вокзалі: що зміниться
15.08.2022  14:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові посилюють заходи безпеки на залізничному вокзалі: що зміниться

На вокзалі почне працювати комплексна система огляду багажу.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Укрзалізницю».
 
Повідомляється, що з 16 серпня на залізничному вокзалі у Харкові розпочне роботу система огляду багажу пасажирів. 
 
Вона містить в собі 2 стаціонарні металошукачі («рамка»), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори.
 
У зв'язку із цим потрапити до будівлі вокзалу можна буде лише через центральний вхід. Відправлення поїздів відбуватиметься з першої платформи.
 
«Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу. Ми робимо це задля вашої безпеки»,- зазанчили в «Укрзалізниці».
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, вокзал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 Бізнес Підприємців Харківської області запрошують пройти опитування 15.08 ЖКГ Харківські комунальники відновили теплотрасу 15.08 Армія На Харківщині загарбники стріляють по своїх (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 