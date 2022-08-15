15.08.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові посилюють заходи безпеки на залізничному вокзалі: що зміниться

На вокзалі почне працювати комплексна система огляду багажу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Укрзалізницю».

Повідомляється, що з 16 серпня на залізничному вокзалі у Харкові розпочне роботу система огляду багажу пасажирів.

Вона містить в собі 2 стаціонарні металошукачі («рамка»), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори.

У зв'язку із цим потрапити до будівлі вокзалу можна буде лише через центральний вхід. Відправлення поїздів відбуватиметься з першої платформи.

«Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу. Ми робимо це задля вашої безпеки»,- зазанчили в «Укрзалізниці».