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15.08.2022  14:56   Віталій Хінєвіч

У Харкові померла жінка внаслідок ворожого обстрілу міста

Окупанти вранці 15 серпня обстріляли житловий район Харкова.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що харків'янка, яка зазнала поранень на Салтівці, внаслідок ворожого обстрілу Харкова померла. 
 
«Мої щирі співчуття родичам та близьким. Вносимо ч.2 ст. 438 Порушення законів та звичаїв війни - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі»,- зазанчив Сергій Болвінов.
 
Нагадаємо, вранці 15 серпня рашистські снаряди поцілили поруч з зупинкою громадського транспорта на Салтівці. Ще один снаряд прилетів у кришу багатоповерховки, другий - у гаражний кооператив, де зайнялася пожежа.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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