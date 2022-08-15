    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу (фото)
15.08.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу (фото)

Окупанти обстріляли Салтівській район Харкова 15 серпня.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова 15 серпня стався спалах на території гаражного кооперативу. Горів гараж на площі 30 кв.
 
Харків
 
Для ліквідації пожежі було направлено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.
 
На місці обстрілу також працювали сапери, які провели огляд місця обстрілу та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.
 
Харків
 
Нагадаємо, вранці 15 серпня рашистські снаряди поцілили поруч з зупинкою громадського транспорта на Салтівці. Ще один снаряд прилетів у кришу багатоповерховки, другий - у гаражний кооператив, де зайнялася пожежа.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 Армія На Харківщині загарбники стріляють по своїх (відео) 15.08 Надзвичайні події У Харкові виявили коригувальника 15.08 Армія Окупаційна влада агітує службовців РФ працювати на захоплених територіях
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 