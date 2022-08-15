15.08.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу (фото)

Окупанти обстріляли Салтівській район Харкова 15 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова 15 серпня стався спалах на території гаражного кооперативу. Горів гараж на площі 30 кв.

Для ліквідації пожежі було направлено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

На місці обстрілу також працювали сапери, які провели огляд місця обстрілу та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вранці 15 серпня рашистські снаряди поцілили поруч з зупинкою громадського транспорта на Салтівці. Ще один снаряд прилетів у кришу багатоповерховки, другий - у гаражний кооператив, де зайнялася пожежа.