Пожар в Эсхаре: в очаге пожара нашли труп мужчины

Пожар в четырехэтажном жилом доме произошел 30 января в Чугуевском районе.
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Атмосферные фронты северо-западного циклона принесут снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер западных направлений.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
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