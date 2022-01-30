    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пожар в Эсхаре: в очаге пожара нашли труп мужчины
30.01.2022  13:10   Евгений Клочко

Пожар в Эсхаре: в очаге пожара нашли труп мужчины

Пожар в четырехэтажном жилом доме произошел 30 января в Чугуевском районе.

Пожар в Эсхаре: в очаге пожара нашли труп мужчины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Утром, 30 января, в пос. Эсхар произошел пожар на 4-м этаже четырехэтажного жилого здания.
 
В одной из жилых комнат горели домашние вещи и мебель. Среди горящих вещей пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины, личность которого еще предстоит установить.
 
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
 
Напомним, ранее 63-летний хозяин дома в селе Новоселовка самостоятельно ликвидировал очаг возгорания, который произошел от обогревателя.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Криминал и происшествия В Харькове бездомный получил ожоги на теплотрассе 29.01 Криминал и происшествия Пожар в Купянске: в сгоревшем доме обнаружили тела двух погибших 28.01 Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина получил ожоги на пожаре
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 